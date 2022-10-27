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НовостиОбщество27 октября 2022 3:51

Заместитель мэра поздравил хабаровских работников транспортной отрасли с праздником

Транспортники получили благодарности и почетные грамоты
Александра ЯВИЩЕНКО
Заместитель мэра поздравил хабаровских работников транспортной отрасли с праздником

Заместитель мэра поздравил хабаровских работников транспортной отрасли с праздником

Фото: Администрация Хабаровска

Александр Прохорец, заммэра по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами, поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником. 30 работников получили благодарности и почетные грамоты, а одного сотрудника наградили благодарностью Минтранса России.

- Работа на дороге требует ответственности, профессионального мастерства и выносливости. Желаю всем здоровья, семейного благополучия, профессиональных успехов. Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует удача, - пожелал Александр Прохорец транспортникам.

Отметим, что в Хабаровске больше пяти тысяч человек работают в этой отрасли: водители, кондукторы, механики, ремонтные рабочие, инженерно-технический персонал. Они обеспечивают комфорт жителей города и работу предприятий.

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