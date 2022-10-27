Проверка сирен пройдет в Биробиджане 28 октября
Фото: Администрация Хабаровска
Администрация Биробиджана предупреждает жителей города о плановой проверке системы оповещения о ЧС. Сирены завоют 28 октября в 10:43.
- Будет проводиться плановая комплексная проверка работы автосистемы централизованного оповещения населения с запуском электрических сирен и громкоговорителей, - рассказали в мэрии Биробиджана.
Жителей и гостей города просят сохранять спокойствие и не поддаваться на информационные провокации. Сирены будут работать в течение нескольких минут. Напомним, что в случае запуска оповещателей при ЧС нужно включить телевизор или радио, чтобы прослушать дополнительную информацию об опасности и инструкции по поведению.
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