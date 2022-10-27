Хабаровский Копперфильд: мужчина «заставил исчезнуть» чужую иномарку

Полицейские вернули угнанный автомобиль жителю Хабаровску Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Индустриального района обратился в полицию с заявлением об угоне иномарки. Он приехал домой с работы, припарковал машину под окнами своей квартиры, а утром обнаружил, что авто пропало. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

- По подозрению в угоне был задержан 23-летний хабаровчанин. Он уже не раз был судим за угоны и грабежи. Мужчина планировал продать иномарку. Сам автомобиль был найден в селе Тополево и возвращен владельцу, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

С подозреваемого взяли подписку о невыезде до окончания следствия. За угон ему грозит до шести лет лишения свободы.

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