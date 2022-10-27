Сергей Кравчук призвал хабаровчан оплатить имущественные налоги
Фото: Администрация Хабаровска
1 декабря истекает срок для оплаты физлицами имущественных налогов за прошлый год. Если не сделать этого вовремя, придется платить штраф за просрочку.
- Нам нужно самим показать пример. В конце ноября необходимо понимать, сколько сотрудников администрации и городских служб оплатили имущественные налоги. Я попрошу не затягивать с этой процедурой. Давайте проявим гражданскую позицию и выполним обязанность, потому что налоги остаются в бюджете города, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Напомним, что налогом облагается движимое имущество и недвижимость: дома, дачи и земельные участки, квартиры и комнаты, гаражи, хозяйственные постройки, автомобили, водный транспорт.
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