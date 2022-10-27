Сомнительная сделка: хабаровчанин заплатил 400 тысяч за картинку в интернете

Бизнесмен купил несуществующий трактор за 400 тысяч рублей в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Хабаровский предприниматель услышал от знакомых, что 32-летний житель Биробиджана продает подержанную и списанную спецтехнику. Бизнесмен заинтересовался предложением и связался с продавцом. Он хотел купить экскаватор и попросил подобрать варианты. Биробиджанец прислал ему несколько фото техники иностранного производства и заверил, что она в отличном состоянии, с полным комплектом документов. Покупатель согласился на покупку, а когда мужчина потребовал в счет предоплаты 400 тысяч рублей, он без тени сомнения перевел всю сумму.

В дальнейшем продавец под разными предлогами переносил сроки сделки, а спустя время вообще перестал выходить на связь. Это побудило предпринимателя написать заявление в полицию. Уже скоро коммерсант-аферист был пойман.

- Раньше мужчина привлекался к ответственности по 13 эпизодам мошенничества. Из колонии он освободился условно-досрочно в августе 2020 года. После этого он переехал в Хабаровск из ЕАО и устроился водителем, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Оказалось, что никакой техники на самом деле не было. Для достоверности фото тракторов задержанный скачал из интернета. Деньги, полученные от жертвы, он потратил на свои нужды. За мошенничество на мужчину завели уголовное дело. Он признался в преступлении и написал явку с повинной. В качестве частичной компенсации ущерба обвиняемый отдал только 20 тысяч рублей.

Суд рассмотрел дело и приговорил мужчину к трем годам колонии строгого режима. Также он должен будет вернуть остаток долга - 380 тысяч рублей.

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