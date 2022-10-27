Дождь и мокрый снег прогнозируют синоптики в Хабаровске 28 октября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Погода будет пасмурной в Хабаровске 28 октября. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега в течение дня. Из-за ветра будет холодно. Он будет дуть с севера со скоростью 6-12 метров в секунду.

- 28 октября опасные погодные явления в городе не прогнозируются, - сказали в хабаровском гидрометцентре.

Температура ночью опустится до отметок 1-3 градуса ниже ноля. В связи с этим утром на дорогах может образоваться наледь. Днем хоть и потеплеет до 5-7 градусов, все равно будет холодно из-за ледяного ветра.

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