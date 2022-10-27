Шалость закончилась сроком: мужчина получил 3,5 года за ложное минирование

Лже-минер приговорен к колонии строгого режима в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

32-летний житель Николаевска позвонил в полицию с украденного телефона. Он сообщил дежурному, что в одном из административных зданий заложена бомба. Сотрудников ведомства быстро эвакуировали, а на место приехали экстренные службы. Проверка ничего не дала, опасность не подтвердилась.

- Виновника нашли и задержали полицейские вместе с сотрудниками краевого УФСБ. Дело о ложном сообщении о минировании было передано в суд для рассмотрения, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

По решению Фемиды мужчина проведет 3,5 года в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.

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