Меры соцподдержки семей мобилизованных начнут действовать в Хабаровске с 1 ноября Фото: Администрация Хабаровска

Сегодня глава города Сергей Кравчук подписал распоряжение, которое регулирует виды и объем соцподдержки семей мобилизованных жителей краевой столицы. С 1 ноября:

- родители будут освобождены от оплаты детсадов и питания детей в школах;

- несовершеннолетним, которые окончили школу, или находящимся на семейном обучении, или дошкольного возраста, но не посещающим детсад, положена выплата в размере 20 тысяч рублей;

- посещение пришкольных лагерей во время каникул будет для детей бесплатным.

Чтобы получить помощь, нужно позвонить на горячую линию мэрии в рабочие дни по номеру 40-91-77.

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