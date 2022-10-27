Мобилизованные жители Хабаровского края и добровольцы получат по 150 тысяч в ноябре
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Военкоматы региона уже готовят списки мобилизованных жителей и добровольцев, отправленных в зону проведения СВО. Все те, кто получил повестки в рамках частичной мобилизации и отправился на службу, получат единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.
- Деньги в ноябре получат все мобилизованные граждане и добровольцы, призванные на службу с 21 сентября и уже фактически находящиеся в зоне проведения военной спецоперации, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Деньги будут перечислены на карты единой платежной системы. Военнослужащим или их родственникам не придется писать заявления на выплату.
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