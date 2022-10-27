Два автомобиля из хабаровской автобазы передали для выполнения задач СВО
Фото: Администрация Хабаровска
Хабаровск передал два УАЗа «Патриот» в воинскую часть села Князе-Волконское. Эти машины теперь будут работать на благо наших военнослужащих, которые участвуют в военной спецоперации.
- Эти, теперь уже боевые, машины - отечественные. Не должно возникнуть проблем с запчастями. Вместе с «Патриотами» мы направили и гумпомощь, собранную городом для мобилизованных, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.
Глава города также поручил своим замам направить предложения о том, чем еще могут помочь городские учреждения. Мэр отметил, что сейчас как никогда важно объединиться и показать, что мы единым фронтом защищаем и поддерживаем наших ребят.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru