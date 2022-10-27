Два автомобиля из хабаровской автобазы передали для выполнения задач СВО Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск передал два УАЗа «Патриот» в воинскую часть села Князе-Волконское. Эти машины теперь будут работать на благо наших военнослужащих, которые участвуют в военной спецоперации.

- Эти, теперь уже боевые, машины - отечественные. Не должно возникнуть проблем с запчастями. Вместе с «Патриотами» мы направили и гумпомощь, собранную городом для мобилизованных, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Глава города также поручил своим замам направить предложения о том, чем еще могут помочь городские учреждения. Мэр отметил, что сейчас как никогда важно объединиться и показать, что мы единым фронтом защищаем и поддерживаем наших ребят.

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