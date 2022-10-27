Голодали и спали с тараканами: пьющая мать в ЕАО чудовищно относилась к детям

Ребятишки жили в ужасных условиях Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В селе Головино горе-мать ограничили в родительских правах. Женщина погрязла в асоциальном образе жизни и редко обращала внимание на детей. Ребятишки жили в ужасных условиях.

Детям мать предпочла спиртное. Безработная женщина погрязла в алкоголе настолько, что покупала бутылку вместо еды. Дети часто голодали, ходили в обносках. Дом семьи превратился в гадюшник с тараканами, где царила полнейшая антисанитария. К врачам и учителям мать водила отпрысков крайне редко.

Не смогли вразумить женщину и «административки» за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей. Дома все также царил хаос, стоял запах перегара, а ребятишки мучались от голода. Сколько дети прожили в аду - неизвестно.

В 2020 году их забрал отец. Где он был раньше - тоже остается загадкой: в таких историях правоохранительные органы не раскрывают всех карт. Даже после того, как у матери забрали детей, она не одумалась. До сих пор женщина ведет асоциальный образ жизни.

- С учетом исследованных в суде доказательств и мнения представителя надзорного ведомства, суд ограничил в родительских правах женщину в отношении несовершеннолетних детей, возложив на нее обязанность выплачивать алименты на их содержание, - сообщили в пресс-службе прокуратуры ЕАО.