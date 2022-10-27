Мэр Хабаровска запретил проводить новогодние корпоративы из-за спецоперации

эр Хабаровска запретил проводить новогодние корпоративы из-за спецоперации Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук запретил проводить новогодние корпоративы в бюджетных и муниципальных учреждениях города. По его словам, сейчас время не самое подходящее, чтобы праздновать в организациях. Это связано с проведением спецоперации.

- Я запретил проводить новогодние корпоративы в муниципальных учреждениях, в бюджетных. Хотя корпоративы - это личные средства, но не время их проводить, - сказал Сергей Кравчук.

Однако елка на главной площади города все же будет установлена. По словам градоначальника, дети всегда ждут нового года и подарков. Если елки не будет, это может вызвать у них вопросы.

- Я дал поручение делать специальные подарки для детей, чьи отцы ушли защищать родину. Дети очень восприимчивые, поэтому, если не поставить елку, то они будут задавать вопросы. Это не те траты, на которых можно экономить. Это единение людей, их настроение. В 12 все приходят на площадь Ленина, и лишить людей этого нельзя. – сказал мэр Хабаровска.

Так что хабаровчане не лишатся самого главного праздника в году. В городе для этого создадут нужную атмосферу и в полночь с 31 декабря на 1 января Хабаровск встретит традиционно во всеоружии.

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