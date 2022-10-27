Хабаровск направит на поддержку мобилизованных 13 миллионов рублей Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск аккумулирует порядка 13 миллионов рублей из средств городского бюджета в поддержку мобилизованных граждан. Как сказал на встрече с журналистами мэр Хабаровска Сергей Кравчук, ради этого город отказался от части закупок и аннулировал несколько контрактов.

- Мы сегодня аккумулировали уже порядка 13 миллионов рублей в бюджете города. Ряд муниципальных контрактов аннулирован, мы отказались от части закупок. Расходы на социальную сферу сокращаться не будут, экономия в основном коснется закупок ЖКХ и благоустройства.

Как подчеркнул глава города, в приоритете сейчас полная переориентация денег и экономики Хабаровска на поддержку мобилизации. Возможно, городу придется даже отказаться от возведения доски почета.

Что касается темы помощи мобилизованным, то ранее сотрудникам администрации города было предложено пожертвовать свой однодневный заработок на нужды военнослужащих.

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