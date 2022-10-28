Частичная мобилизация в Хабаровском крае завершится в ближайшее время Фото: Администрация Хабаровска

27 октября глава Хабаровска сделал несколько важных заявлений во время пресс-конференции. Одним из таких стало завершение частичной мобилизации в регионе. По словам Сергея Кравчука, край практически выполнил план, поэтому в ближайшее время военкоматы перестанут выдавать повестки.

- Осталось совсем немного. В самое ближайшее время мы план по мобилизации выполним. Мы его практически уже исполнили. Как только она закончится, об этом объявят. Мы подведем итоги и опубликуем их на сайте администрации города, - сказал Сергей Кравчук.

Еще одной приятной новостью стало то, что с 1 ноября начнут действовать меры поддержки семей мобилизованных. Дети будут бесплатно посещать сады, питаться в школах, несовершеннолетним дадут единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Также все мобилизованные жители города и добровольцы получат по 150 тысяч рублей.

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