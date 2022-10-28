Платежи за коммунальные услуги вырастут в Хабаровском крае с 1 декабря Фото: Михаил ФРОЛОВ

Индексация платежей за коммуналку в стране была запланирована на лето 2023 года. Но правительство приняло решение провести ее раньше, пообещав взамен, что тарифы останутся на одном уровне в ближайшие полтора года - до 1 июля 2024 года. Теперь новые цены на газ, свет, холодную и горячую воду, отопление начнут действовать с 1 декабря.

- Перенос сроков связан с необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, предоставления качественных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов, - рассказали в минэкономразвития РФ.

С 1 декабря в Хабаровском крае платежи за услуги ЖКХ вырастут в среднем на 9%, как и по всей стране.

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