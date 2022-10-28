Оперативный штаб при мэре Хабаровска прошел 28 октября Фото: Администрация Хабаровска

Оперштаб при мэре Хабаровска по оказанию поддержки мобилизованным и их семьям по итогам недели прошел в Хабаровске 28 октября. Глава города Сергей Кравчук поручил главам региона не прекращать работу с семьями мобилизованных даже на выходных. Уже 332 семьи мобилизованных граждан обратились за помощью, и каждой была оказана необходимая поддержка.

- Проект обновления Доски почета снят с аукциона. Средства с него пойдут на помощь военнослужащим, участвующим в СВО, - сказал Сергей Кравчук.

Ранее в Хабаровске был открыт счет для сбора средств на поддержку специальной военной операции. Уже удалось собрать почти 1,6 миллиона. Сотрудники городской администрации перечислили миллион рублей на счет.

- В распоряжение штаба от предпринимателей города поступило 56 комплектов термобелья, около 500 пар носков, 10 спальных мешков, плащи. Эти вещи будут переданы мобилизованным. За последнее время также увеличилось количество обращений по экипировке, - сказал Денис Митрофанов, заммэра по связям с общественностью и СМИ.

На горячую линию мэрии поступило около 400 вопросов от хабаровчан. В основном они касаются мер поддержки семей мобилизованных, возможности оформления кредитных каникул и оплаты за детсады.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.