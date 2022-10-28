Машина сплющилась о столб: водитель «Тойоты» разбился в Хабаровске

Врачи спасают влетевшего в столб водителя «Тойоты» в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

27 октября около полуночи на Павла Морозова произошла авария, в результате которой водитель попал в больницу в тяжелом состоянии. Он ехал со стороны Индустриальной по направлению к Флегонтова. В районе дома №84 по Павла Морозова мужчина не справился с управлением. «Тойота Королла» вылетела за пределы дороги и на полном ходу врезалась в фонарный столб.

- Пострадал 24-летний водитель. На место аварии приехала «скорая» и забрала мужчину в больницу. У него диагностировали перелом челюсти и открытую рану груди, ушибы и ссадины по всему телу, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Оказалось, что мужчина сел за руль, не имея прав.

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