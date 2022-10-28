Глава Солнечного района Хабаровского края ответила на вопросы жителей в прямом эфире Фото: ЦУР Хабаровского края

В соцсетях правительства Хабаровского края прошла онлайн-трансляция, во время которой на вопросы местных жителей отвечала глава Солнечного района Татьяна Поваляева. Больше всего обращений касалось ремонта дорог, ЖКХ, благоустройства. Одной из самых популярных тем стало изменение квартплаты после перераспределения придомовых земельных участков.

- Мы перераспределили участки, и теперь проездные дороги во дворах перешли управляющим компаниям, которые обратились к жителям с просьбой увеличить плату, так как возросли расходы. Люди отказались. Эти документы были направлены в администрацию поселка Солнечный. Сейчас тариф вырос на 4,5%, но это стандартное инфляционное увеличение, не связанное с перераспределением, - сказала Татьяна Поваляева.

В сентябре поселок возглавил новый руководитель. Теперь управляющая компания ведет с ним переговоры о перенаправлении средств. Ситуация осложняется тем, что в Солнечном есть свое предприятие по благоустройству. Оно выиграло конкурс на два года, после чего обязанности по расчистке прилегающих территорий возложили на него. Скоро этот вопрос будет решен без ущерба для жителей и повышения квартплаты.

Также жители возмущались состоянием дорожной сети. Татьяна Поваляева сказала, что поселок участвует в программе комфортной городской среды и получает федеральную поддержку. В 2021 году в Солнечном отремонтировали восемь дворовых дорог. Также работы ведутся за средства поселения. В районе дома №9 Б по Парковой в этом году заасфальтирована вся проезжая часть. На следующий год есть план по Ленина.

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