Победитель конкурса на достройку дома ООО «Диалог» определен в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае назначен подрядчик для достройки жилого дома на Кавказской. Раньше работы проводило ООО «Диалог», но компания обманула дольщиков, и дом перешел в разряд проблемных. Для выбора нового подрядчика был объявлен открытый конкурс по достройке бизнес-центра с группой жилых домов по Кавказской. Закупочная комиссия признала победителем сочинское ООО «Звезда». Сумма контракта составила 702 миллиона рублей.

- Для комиссии решающими стали факторы, что компания-победитель имеет большой строительный опыт, принимала участие в госзакупках и выполняла обязательства. На заключение контракта понадобится не менее десяти дней, а после начнется строительство, - рассказал Олег Сутурин, министр строительства Хабаровского края.

Строительство на Салтыкова-Щедрина и Кавказской началось еще в 2014 году. Застройщик обманул больше 900 дольщиков. Уже в ноябре будет определен подрядчик, который завершит строительство домов на Салтыкова-Щедрина.

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