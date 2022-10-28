Сотрудники администрации Хабаровска очистили улицы от незаконной рекламы
Фото: Администрация Хабаровска
Сотрудники комитета по управлению Индустриальным районом провели рейд по очистке города от незаконно расклеенных рекламных объявлений. Они снимали листовки с фонарных столбов, заборов, деревьев, зданий и остановок.
- За два последних месяца в управление административно-технического контроля поступила информация по 27 телефонным номерам, указанным на объявлениях. Их включат в систему «Автодозвон» и привлекут нарушителей к административной ответственности, - рассказали в администрации Хабаровска.
Увешанные листовками столбы и здания - проблема всех районов города. Поэтому подобные рейды проходят в Хабаровске минимум два-три раза в месяц.
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