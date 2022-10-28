Жители Хабаровска получили новое качество мобильной сети «МегаФона»

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Оператор завершил масштабный проект по увеличению емкости сети в Хабаровске и запустил дополнительный 4G-слой для расширения покрытия в столице региона.

На действующих объектах связи «МегаФона» в Хабаровске инженеры компании установили дополнительное оборудование диапазона 1800 МГц и провели модернизацию для увеличения емкости сети. Эти работы позволят сохранять высокие скорости мобильного интернета даже при высокой нагрузке на сеть - например, в вечерние часы или праздничные дни. Также данный частотный диапазон лучше проникает в закрытые пространства, а по оценкам экспертов, до 80% мобильного трафика генерируется именно в помещениях. В условиях высокой плотности населения и застройки в Хабаровске зона действия 4G «МегаФона» в городской черте значительно расширилась.

Работы проводились в Центральном, Южном, Северном, Железнодорожном, Кировском районах. Качество сети улучшилось в жилых и спальных кварталах, медицинских и образовательных учреждениях, спортивных и торгово-развлекательных комплексах, вблизи промышленных и складских объектов, а также в зонах отдыха.

«Только с начала этого года рост трафика передачи данных в Хабаровске составил 34%. Учитывая постоянно увеличивающуюся нагрузку на сеть, мы не только строим новые базовые станции, но и модернизируем действующее оборудование. Такие работы позволяют нашим «качающим» абонентам получать лучшее качество сети и выросшие на 15-20% скорости мобильного интернета», - сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

Результаты постоянных улучшений на сети «МегаФона» отразились в исследовании международной компании Ookla. По итогам первого полугодия 2022 года «МегаФон» продемонстрировал лучшие показатели по скорости мобильного интернета в Хабаровске. В России в целом оператор также был признан лидером по результатам замеров среди всех операторов связи.