Михаил Дегтярев принял участие в совещании под председательством Юрия Трутнева Фото: Пресс-служба Трутнева Ю.П.
Совещание под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло в Москве. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил о том, как проходит подготовка мобилизованных и добровольцев к выполнению задач СВО. Также губернатор рассказал о старте региональных выплат в размере 150 тысяч рублей для тех, кто участвует в спецоперации.
- Перечисления единовременных выплат начнутся уже в ноябре, - сказал Михаил Дегтярев.
Участники обсудили восстановление социнфраструктуры на подшефных дальневосточным субъектам территориях ДНР. Работы по подготовке населенных пунктов к отопительному сезону закончились до 15 октября.
- Особо хочу выделить Республику Саха (Якутия), Сахалинскую и Магаданскую области, Хабаровский край, решения которых позволили обеспечить водой теплосеть. Быстро были пробурены скважины, организован забор шахтных вод, - сказал Юрий Трутнев.
Полпред поручил регионам ДФО вместе с минстроем России составить план восстановления подшефных территорий ДНР на 2023 год и доложить об этом на следующем заседании.
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