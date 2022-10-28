Михаил Дегтярев принял участие в совещании под председательством Юрия Трутнева Фото: Пресс-служба Трутнева Ю.П.

Совещание под председательством полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло в Москве. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев доложил о том, как проходит подготовка мобилизованных и добровольцев к выполнению задач СВО. Также губернатор рассказал о старте региональных выплат в размере 150 тысяч рублей для тех, кто участвует в спецоперации.

- Перечисления единовременных выплат начнутся уже в ноябре, - сказал Михаил Дегтярев.

Участники обсудили восстановление социнфраструктуры на подшефных дальневосточным субъектам территориях ДНР. Работы по подготовке населенных пунктов к отопительному сезону закончились до 15 октября.

- Особо хочу выделить Республику Саха (Якутия), Сахалинскую и Магаданскую области, Хабаровский край, решения которых позволили обеспечить водой теплосеть. Быстро были пробурены скважины, организован забор шахтных вод, - сказал Юрий Трутнев.

Полпред поручил регионам ДФО вместе с минстроем России составить план восстановления подшефных территорий ДНР на 2023 год и доложить об этом на следующем заседании.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.