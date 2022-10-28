Объекты культурного наследия сдадут в аренду в Хабаровском крае Фото: nasledie27.ru

Власти региона разработали порядок передачи в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, которые находятся в аварийном состоянии. Такая мера поможет сохранить разрушающиеся здания. Арендовать их смогут как физические, так и юрлица на условиях дальнейшего восстановления и содержания.

- Арендовать можно объекты культурного наследия, которые находятся в государственной собственности края. Начальная цена на аукционе - один рубль в год за квадратный метр. Арендаторы должны будут в течение семи лет с начала действия договора привести в порядок объект, - сказал Никита Матвеев, министр имущества Хабаровского края.

Договор аренды будут оформлять по результатам аукционов на срок до 49 лет.

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