Мужчина угнал автомобиль и сдал его на металл в Хабаровске Фото: Михаил ДЕНИСОВ

Мужчина вечером припарковал свою иномарку во дворе дома по Орджоникидзе. Выйдя на улицу утром, он не обнаружил свою машину и обратился в полицию. В автомобиле не было сигнализации, а замок на водительской двери не работал. Поэтому преступнику не составило труда открыть дверь авто. Ущерб составил 220 тысяч рублей.

Полицейские задержали 21-летнего жителя Кировского района по подозрению в угоне, который раньше уже привлекался к ответственности. Он отогнал иномарку в пункт приема металлолома на Тихоокеанской и сдал ее за 10 тысяч рублей.

- Во время расследования мужчина признал вину и помогал следствию. На него завели уголовное дело по статье «Кража», - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Собранные материалы передали в суд, который рассмотрит дело и назначит наказание.

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