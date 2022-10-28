Птиц спасти не удалось: пожар уничтожил сарай и курятник в Биробиджане

Спасатели предотвратили взрыв в Биробиджане
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Около полуночи на пульт пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании на одном из участков по Дунайскому переулку в Биробиджане. Спасателей вызвали соседи, которые заметили дым из окна. На момент пожара хозяев участка не было дома.
- Когда пожарные приехали на вызов, огнем были охвачены сарай и курятник. Пламя успело перекинуться на дом, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Спасатели вынесли из дома два газовых баллона, которые могли взорваться в любой момент. Они также сняли цепи с двух собак, которые сидели на привязи около дома. А вот птиц спасти не удалось.
Пожарные принялись тушить огонь. У них получилось спасти дом, но остальные постройки на участке сгорели. Возможная причина пожара и ущерб, нанесенный пламенем, устанавливаются.
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