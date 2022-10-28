Хабаровчанам вернут часть денег за покупку абонементов в спортзал Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровском крае сформирован реестр из 51 спортивной организации, тренажерного зала и фитнес-клуба. При покупке абонементов в эти центры можно будет получить налоговый вычет в 2023 году.

- Это эффективный инструмент, позволяющий повысить доступность массового спорта для населения и сформировать у людей здоровый образ жизни, - сказал Дмитрий Чикунов, министр спорта Хабаровского края.

Размер вычета составляет 13%. Получить его могут жители Хабаровска, Комсомольска, Амурского, Ванинского, Верхнебуреинского, Николаевского, Советско-Гаванского и Солнечного районов. Пока реестр сформирован не до конца. Итоговый список будет готов в декабре.

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