Сотрудники и клиенты крупного банка эвакуированы в Хабаровске

Сотрудники и клиенты «Сбера» эвакуированы в Хабаровске Фото: @khv_news Фото: Социальные сети

В городских пабликах сообщается об эвакуации сотрудников и клиентов отделения крупного банка на Гамарника, 12. Десятки людей одновременно покинули здание. Пока непонятно, с чем связана такая активность. В округе не видно спасательных служб, но людей внутрь обратно не впускают.

В Сети предполагают, что причиной могло стать очередное письмо о минировании здания. В последнее время участились случаи рассылки ложных писем об опасности.

- Сегодня в административном здании Сбербанка в Хабаровске проходила учебная тренировка по пожарной безопасности. Она длилась 15 минут. Проверялась работа всех служб и действия сотрудников. После тренировки все сотрудники банка вернулись в здание и приступили к работе, - сообщили в пресс-службе Дальневосточного Сбербанка.

Последний раз похожая ситуация случилась 24 октября, когда эвакуировали студентов ТОГУ. На почту вуза пришло письмо с угрозами, но проверка не подтвердила опасность.

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