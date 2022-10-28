Пункт по осеменению крупного рогатого скота открылся в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Пункт по осеменению крупного рогатого скота (КРС - прим. ред.) открылся в селе Капитоновка Вяземского района. Услуги предоставляются бесплатно, за счет краевого бюджета. Пока в регионе работает только один пункт, но уже в следующем году их планируют открыть во всех районах края, где разводят КРС.

- Такая поддержка помогает фермерам получать здоровое и высокопродуктивное поголовье. Это положительно сказывается на объемах производства молока, - сказала Алена Селезнева, представитель краевого минсельхоза.

Сейчас в регионе числится чуть меньше 14 тысяч голов КРС. За девять месяцев они произвели 18 тонн молока, на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.

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