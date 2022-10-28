«АмурФест.Осень» пройдет в Хабаровске 4 и 5 ноября Фото: amurfest.ru

4 и 5 ноября в Хабаровске на площади имени Ленина состоится фестиваль «АмурФест. Осень», посвященный Дню народного единства. В этот раз мероприятие пройдет под лозунгом - #МЫВМЕСТЕ.

- День народного единства - один из важнейших праздников для нашей многонациональной страны. Он напоминает о важности дружбы, солидарности, согласии, - сказал Юрий Ермошкин, министр культуры Хабаровского края.

Для гостей фестиваля-ярмарки запланирована развлекательная программа на два дня. 4 ноября в рамках фольклорно-этнографического фестиваля покажут документальный фильм «Минин и Пожарский». Картина расскажет о борьбе русского народа против интервентов в начале XVII века. 5 ноября состоится показ лучших концертов прошлых лет, которые были посвящены Дню образования. Зрители увидят выступления артистов как вживую, так и на большом экране главной площади.

На выходных будет работать ярмарка ремесленников и рестораторов, которые представят кухни разных народов, площадка-лекторий. Для гостей организуют мастер-классы, розыгрыш призов, полевую почту и площадку для записи видео для мобилизованных. Вход на фестиваль свободный.

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