Дождя и снега не будет Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Погода в Хабаровске в субботу 29 октября порадует жителей города. Днем столбик термометра покажет максимум +9 градусов. По сравнению с последними будними днями, погода в Хабаровске в этот день будет достаточно теплая. По прогнозам синоптиков, каких-либо опасных метеоявлений не предвидится. Ветер будет дуть со скоростью 3-9 метров в секунду.

- В южных районах - без существенных осадков, температура ночью от -1 до -6 градусов. Температура днем от +5 до +10 градусов, ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на метеослужбу.

Центр Хабаровского края проведет субботу с ощутимыми температурными перепадами. Если ночью в центральных районах будет максимум до -11 градусов, то днем столбик термометра поднимется до +10 градусов.

На севере края существенных осадков не ждут. Ночные температуры будут варьироваться между отметками в -1 и -8 градусов. День обещает быть достаточно теплым - до +8 градусов. Правда, на побережье в Тугуро-Чумиканском районе прогнозируют порывы ветра до 20 метров в секунду.

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