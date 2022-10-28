В Хабаровском крае прошли мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае почтили память жертв политических репрессий. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, эту дату отмечают в России около двух десятилетий. Во время мероприятия к мемориалам и обелискам возложили цветы.

В краевой столице торжественное возложение прошло на мемориальном комплексе, на городском кладбище. Почтить память жертв приехали краевые и городские власти, представители парламента, ветераны и общественность.

- Эти люди прошли тяжелые испытания, правительство края делает все возможное для сохранения правовой и социальной защищенности жертв политических репрессий. В крае предусмотрены различные меры поддержки для данной категории граждан. Из краевого бюджета в этом году выделено 120 миллионов рублей на выплаты. Стоит отметить, что эти выплаты ежегодно индексируются, - сказали в правительстве.

Сейчас в крае живут порядка 3,2 тысячи репрессированных граждан. 3242 из них - реабилитированные, а остальные девять от репрессий пострадали. Для таких граждан в регионе предусмотрены меры соцподдержки, а также медицинское, бытовое и транспортное обеспечение.

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