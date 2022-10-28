В ЕАО пожарные спасли от огня домашних собак Фото: ГУ МЧС России по Еврейской автономной области

В Биробиджане произошел пожар, который чуть не обернулся взрывом газовых баллонов и смертью сидевших на привязи собак. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области, возгорание случилось ночью в хозпостройках. Огонь перешел на жилой дом, к счастью, внутри никого не было.

- Пожар начался глубокой ночью с хозпостроек и перебросился на жилой дом. Спасатели действовали быстро и грамотно: вынесли из огня газовые баллоны, отцепили собак от горящего строения и потушили пламя, - сообщили в ведомстве.

В момент пожара семья, которая проживала по адресу, находилась не дома. К счастью, никто в этом происшествии не пострадал. В настоящее время дознаватели занимаются выяснением всех обстоятельств случившегося.

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