Студентка из Биробиджана попалась на уловки мошенников со ставками и криптовалютой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Биробиджане студентка попалась на уловки мошенников и перевела около девяти тысяч рублей, рассчитывая на выигрыш в размере около 61 тысячи рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по ЕАО, девушка пыталась заработать через соцсети на вкладах и криптовалюте.

- Создатель канала - некто Белов Александр Сергеевич - разместил видеосообщения с отзывами граждан и скриншоты с выплатами различных сумм участников канала. Девушка, поверив рекламе, перешла по ссылке на личный чат Белова. С ней связалась его помощница, которая дала реквизиты для первоначального перевода в сумме двух тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Затем ее уверили, что вклад оказался удачным, и теперь она может вывести процент в размере 61,8 тысячи рублей, но для этого им требуется номер ее карты. Студентка отправила данные, но деньги так и не получила.

После этого ей сообщили, что средства заблокированы на счете, а для разблокировки нужно внести 10 процентов от выигрыша, то есть 6,1 тысячи рублей. Девушка выполнила указания и отдала деньги. Позже она поняла, что счет нерабочий, а общение происходило с мошенниками. Полиция завела уголовное дело по статье «Мошенничество».

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