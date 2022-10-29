Над Хабаровском пролетел самолет с надписью «Возвращайтесь с победой»

Хабаровчане увидели самолет с надписью в поддержку военнослужащих Фото: скриншот с видео

Накануне днем в небе над Хабаровском жители города воочию увидели акцию поддержки мобилизованных военнослужащих. Над краевой столицей пролетел самолет, к которому прикреплен баннер со словами «Возвращайтесь с победой». Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев написал в своем телеграм-канале: «Горжусь!».

- Над Хабаровском пролетел самолет с огромным баннером в поддержку российских солдат! Горжусь! – написал Дегтярев.

Напомним, в Хабаровском крае продолжается частичная мобилизация граждан. Призывникам раздают повестки для явки в военкомат, после чего их отправляют в воинские части, где те проходят переподготовку. Затем военнослужащих отправляют в зону СВО. В крае организованы множество акций в поддержку мобилизованных. Предприниматели, власти и жители города собирают гуманитарную помощь и необходимое обмундирование для солдат.

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