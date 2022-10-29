Пожарные вынесли пятерых человек из горящего дома в Хабаровске Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

На Матвеевском шоссе накануне вечером произошел пожар в жилом доме. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, пожарным пришлось эвакуировать с помощью спецоборудования пять человек. Пострадавших, к счастью, нет.

- В 20:52 28 октября на пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска от очевидцев поступила информация о возгорании в многоэтажном жилом доме по улице Матвеевское шоссе, 24. На момент прибытия отделений 3 пожарно-спасательной части города на место вызова был виден дым из окон, - рассказывают в МЧС.

Как выяснилось, в здании загорелось бытовое помещение на шестом этаже. 15 человек смогли выбраться самостоятельно по лестнице и покинуть здание, а пятерых людей пожарные эвакуировали с помощью спасательных средств. Из-за пожара дым быстро расходился по коридорам.

В помещении горели вещи на общей площади в 20 квадратных метров. Пожарные за короткое время локализовали и потушили огонь. Сейчас госпожнадзор устанавливает причину пожара.

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