Школьники поговорили о войне с ветераном боевых действий в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровские школьники накануне встретились с ветераном боевых действий в Хабаровске и побеседовали с ним на темы о войне, про жизнь в условиях боевых действий и особенности службы в армии. Встреча была организована в рамках акции «Диалоги с Героями». Юнармейцы поговорили с Максимом Шелухановым, ветераном боевых действий на Северном Кавказе, сообщили в правительстве Хабаровского края.

- Акцию «Диалоги с Героями» мы проводим уже не первый год, отзывы участников положительные, ребятам очень интересно узнать реальные истории людей, участвующих в боевых действиях. Проведение таких мероприятий важно, в первую очередь, с точки зрения построения общения «на равных» между представителями разных поколений, поиска точек соприкосновения и обмен опытом, - говорит Амалия Шихалева, исполняющая обязанности председателя комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края.

Помимо разговоров о героизме, военных действиях и патриотизме, школьники поднимали темы любви, дружбы. Затронули понятие верности и духовности. Ветеран рассказал юнармейцам о самых ярких моментах из своей жизни и рассказал истории из своего личного жизненного опыта.

Такая акция проходит в регионе каждый год. Это помогает возродить такое важное явление, как наставничество и нравственная преемственность поколений.

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