Студенты хабаровского мединститута спели гимн, положенный на музыку Бориса Сиротина Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске, во время торжественного открытия мемориальной доски памяти Бориса Сиротина, студенты Дальневосточного государственного медицинского университета исполнили гимн, музыку к которому написал сам профессор. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Сиротин возглавлял кафедру факультетской терапии вуза. На мероприятии побывали представители органов власти города и края.

Борис Сиротин был не только профессиональным врачом, но и талантливым музыкантом. Студенты выстроились в ряд и спели гимн вуза. Таким образом они почтили память профессора.

Напомним, мемориальную доску в память о Сиротине открыли на фасаде здания краевой клинической больницы № 2 в Хабаровске. Профессор сам окончил этот вуз, а затем проработал здесь более 60 лет. Защитил докторскую и получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

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