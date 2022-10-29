Студенты хабаровского мединститута спели гимн, положенный на музыку Бориса Сиротина
Фото: Правительство Хабаровского края
В Хабаровске, во время торжественного открытия мемориальной доски памяти Бориса Сиротина, студенты Дальневосточного государственного медицинского университета исполнили гимн, музыку к которому написал сам профессор. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Сиротин возглавлял кафедру факультетской терапии вуза. На мероприятии побывали представители органов власти города и края.
Борис Сиротин был не только профессиональным врачом, но и талантливым музыкантом. Студенты выстроились в ряд и спели гимн вуза. Таким образом они почтили память профессора.
Напомним, мемориальную доску в память о Сиротине открыли на фасаде здания краевой клинической больницы № 2 в Хабаровске. Профессор сам окончил этот вуз, а затем проработал здесь более 60 лет. Защитил докторскую и получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».
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