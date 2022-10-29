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НовостиОбщество29 октября 2022 2:00

Студенты хабаровского мединститута спели гимн, положенный на музыку Бориса Сиротина

Исполнение проходило во время открытия памятной доски профессору
Оксана ШЕМЕТОВА
Студенты хабаровского мединститута спели гимн, положенный на музыку Бориса Сиротина

Студенты хабаровского мединститута спели гимн, положенный на музыку Бориса Сиротина

Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске, во время торжественного открытия мемориальной доски памяти Бориса Сиротина, студенты Дальневосточного государственного медицинского университета исполнили гимн, музыку к которому написал сам профессор. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, Сиротин возглавлял кафедру факультетской терапии вуза. На мероприятии побывали представители органов власти города и края.

Борис Сиротин был не только профессиональным врачом, но и талантливым музыкантом. Студенты выстроились в ряд и спели гимн вуза. Таким образом они почтили память профессора.

Напомним, мемориальную доску в память о Сиротине открыли на фасаде здания краевой клинической больницы № 2 в Хабаровске. Профессор сам окончил этот вуз, а затем проработал здесь более 60 лет. Защитил докторскую и получил звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

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