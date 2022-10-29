Учебный процесс в хабаровском техникуме прервала пожарная тревога Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В техникуме транспортных технологий имени Героя Советского Союза А. С. Панова утро началось не с плановых пар, а с воя сирены пожарной тревоги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в здании провели пожарно-тактическую тренировку.

- Учебный процесс прервал громкий сигнал из громкоговорящих устройств о том, что в образовательном учреждении возник «пожар». Дежурный персонал и преподаватели незамедлительно организовали эвакуацию студентов. Ребята организованной вышли на улицу, - рассказали в ведомстве.

На момент эвакуации к зданию подъезжали пожарные машины. Газодымозащитная служба пробралась внутрь на разведку. По информации, в здании находились еще люди, которым требовалась помощь. Пожарные нашли оставшегося студента и вывели на улицу, применив спасательные устройства. Условный очаг пожара был обнаружен и потушен.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.