Хабаровский край попал в список лидеров по освоению «Единой субсидии» Фото: Правительство Хабаровского края

Хабаровский край занимает одну из лидирующих позиций среди других регионов Дальнего Востока по освоению «Единой субсидии». Благодаря субсидии в крае строятся социально значимые и важные объекты. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в их числе онкологический диспансер в Комсомольске, лечебный корпус центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре и корпус в тубдиспансере Хабаровска и центр спорта в Комсомольске.

Как отметили в правительстве, в Комсомольске возникли проблемы в части финансирования этих строек. Но власти, в том числе министерство развития Дальнего Востока и Арктики, а также поддержка полпреда Юрия Трутнева сняла вопрос. В рамках субсидии эти объекты достроят.

Как отмечал ранее Юрий Трутнев, Хабаровский край лидирует в освоении выделенных денег. А эта субсидия – уникальный инструмент для реализации крупных проектов, а также для развития территорий.

На развитие субъектов ДФО было выделено порядка 122,8 миллиардов рублей. На них построили больше 550 объектов.

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