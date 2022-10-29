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НовостиПроисшествия29 октября 2022 6:26

Оптовая база чуть не сгорела в Биробиджане

Пожарные оперативно ликвидировали огонь
Оксана ШЕМЕТОВА
Оптовая база чуть не сгорела в Биробиджане

Оптовая база чуть не сгорела в Биробиджане

Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

В Биробиджане в снова произошел неслабый пожар. На этот раз в городе на улице Советской горела оптовая база. Превратиться в пепелище объект не успел – пожарные оперативно среагировали и потушили пламя. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Как выяснилось, на месте горела крыша. К счастью, огонь не успел перекинуться на офисные помещения и повредить имущество.

- О пожаре сообщил собственник, он увидел, как дымилась крыша его офиса по улице Советской. Пожарные оперативно оцепили пламя и ликвидировали его на кровле крыши. Тем самым спасли офисы, оргтехнику и документацию предпринимателя, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Причину пожара дознаватели не называют, предположительно, это могло быть короткое замыкание. Огонь устранен, документы спасены, пострадавших людей нет.

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