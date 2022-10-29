Оптовая база чуть не сгорела в Биробиджане
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
В Биробиджане в снова произошел неслабый пожар. На этот раз в городе на улице Советской горела оптовая база. Превратиться в пепелище объект не успел – пожарные оперативно среагировали и потушили пламя. Об этом сообщили в пресс-службе областного МЧС.
Как выяснилось, на месте горела крыша. К счастью, огонь не успел перекинуться на офисные помещения и повредить имущество.
- О пожаре сообщил собственник, он увидел, как дымилась крыша его офиса по улице Советской. Пожарные оперативно оцепили пламя и ликвидировали его на кровле крыши. Тем самым спасли офисы, оргтехнику и документацию предпринимателя, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Причину пожара дознаватели не называют, предположительно, это могло быть короткое замыкание. Огонь устранен, документы спасены, пострадавших людей нет.
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