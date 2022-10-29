Между Хабаровском и Благовещенском возобновили ежедневное курсирование поезда Фото: Пресс-служба РЖД России

Забайкальская железная дорога сообщила о возобновлении железнодорожного сообщения между Хабаровском и Благовещенском. Как отмечают в пресс-службе ЗабЖД, из Хабаровска поезд будет выезжать каждый день вплоть до30 декабря. В обратную сторону – до 31 декабря этого года включительно.

- Пассажиры ЗабЖД, планирующие поездки из Хабаровска в Благовещенск и в обратном направлении, могут приобрести билеты на поезд № 35/36 сообщением Хабаровск – Благовещенск формирования Дальневосточного филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК»), - рассказали в ведомстве.

Поезда, которые будут курсировать между двумя этими городами, купейные, повышенной комфортности, также там есть плацкартные вагоны. Ехать из одной точки в другую почти 14 часов. Оформление билетов доступно в кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении РЖД.

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