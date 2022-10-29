Власти Хабаровского края помогают безработным стать предпринимателями Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Хабаровском крае реализуется стратегия развития, предложенная губернатором Михаилом Дегтяревым в прошлом году. За минувший год она дает свои результаты – задачи постепенно выполняются. Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, в рамках направления «Интересная работа, достойная зарплата» в регионе проводятся мероприятия по сокращению числа безработных.

По данным властей, содействие по началу осуществления предпринимательской деятельности получили 464 безработных. 21 из них оказали единовременную финансовую помощь.

В крае намерены до 2030 года увеличить число самозанятых граждан до 43 тысяч. До 2026 года цифра вырастет до 35 тысяч. Самозанятым уже предоставлено 6 микрозаймов на 4,8 миллиона рублей. Еще на сумму в 265,5 миллиона рублей была оказана госсоцподдержка тем, кто планирует зарегистрироваться как самозанятый.

Отметим, по состоянию на сентябрь в крае было зарегистрировано порядка 37,5 тысяч самозанятых. Также в крае намечен план переобучить 25 тысяч не трудоустроенных граждан, ищущих работу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.