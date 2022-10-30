Иностранца осудят за дачу взятки сотруднику миграционной службы в Комсомольске Фото: Анастасия Осипова

46-летнего иностранного гражданина задержали в Комсомольске-на-Амуре. На него завели дело за дачу взятки. Сейчас мужчина находится под стражей.

- 28 октября он дал 20 тысяч рублей сотруднику миграционной службы, - рассказали в Телеграм-канале прокуратуры Хабаровского края.

Таким образом мужчина хотел замять дело, по которому он проходил. Мужчина должен был понести наказание за административное правонарушение. Теперь уже он обвиняется по уголовной статье. Ход расследования находится на контроле прокуратуры Комсомольска.

Установлено, что обвиняемый находится на территории России нелегально и был обнаружен во время оперативно-розыскных мероприятий.

- По уголовному делу проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. Расследование продолжается, - сообщили в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

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