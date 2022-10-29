Теплая солнечная погода продержится в Хабаровском крае 30 октября Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске 30 октября ожидается хорошая погода. Температура ночью продержится от -3 до -5 градусов, днем – от +6 до +8 градусов. Ветер юго-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

В южных районах края также без осадков. Ночью температуры опустится от -2 до -7 градусов, днем поднимется от +5 до +10 градусов. Ожидается юго-западный ветер 3-10 метров в секунду.

В центральных районах края дождей не будет. Столбики термометров ночью покажут от -1 до -13 градусов тепла, днем – от +1 до +9 градусов. Западный и юго-западный ветра ожидаются 3-10 метров в секунду.

В северных районах края осадков не будет. Температура простоит от -12 до -13 градусов ночью и от -2 до + 8 днем. Ожидается юго-западный ветер 3-10 метров в секунду.

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