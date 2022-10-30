Джефф Монсон провел прощальный бой в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

29 октября в Хабаровске прошли профессиональные бои по версии «ДРАКА» на Кубок Губернатора. Главным поединком вечера был назначен бой хабаровчанина Александра Ильясова против 51-летнего бойца Джеффа Монсона.

Уйти на пике легендарному бойцу ММА не удалось. Во втором раунде он получил запрещенный прием в челюсть от соперника. Джефф Монсон пытался утянуть Александра Ильясова в партер проходом в ноги. Противник не дал провести прием и ответил оппоненту соккер-киком. В правилах турнира удар по лежачему противнику запрещен.

В итоге Джефф Монсон не смог встать. Понадобилась команда медиков, чтобы вывести его с ринга. Сам бой признали несостоявшимся. Возможно, легенда решит, что это не конец, и нас ждет новый поединок после его выздоровления.

-Поздравляем наших бойцов с победой. А Джеффу Монсону - здоровья! – сказал Александр Никитин, первый вице-губернатор Хабаровского края.

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