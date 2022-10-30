Михаил Дегтярев почтил память жертв политических репрессий Фото: Правительство Хабаровского края

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. В честь памятной даты Михаил Дегтярев рассказал о жителях Хабаровского края, которым пришлось пройти через тяжкие испытания в прошлом.

- Свыше трех тысяч жителей края сегодня нуждаются в нашей заботе. Мы делаем все, чтобы они чувствовали себя защищенными. Уроки истории, даже самые тяжелые, должны быть выучены, - сказал Михаил Дегтярев.

Всего на Дальнем востоке от репрессий пострадали более 32 тысяч человек. В память о них в Хабаровском крае изданы шесть томов книги-мартиролога «Хотелось бы всех поименно назвать», установлены мемориалы, а также памятные знаки на местах спецпоселений и массовых захоронений.

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