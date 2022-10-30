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НовостиОбщество30 октября 2022 1:11

Михаил Дегтярев почтил память жертв политических репрессий

Губернатор Хабаровского края напомнил об уроках истории
Марина ГОНЧАРЕНКО
Михаил Дегтярев почтил память жертв политических репрессий

Михаил Дегтярев почтил память жертв политических репрессий

Фото: Правительство Хабаровского края

30 октября – День памяти жертв политических репрессий. В честь памятной даты Михаил Дегтярев рассказал о жителях Хабаровского края, которым пришлось пройти через тяжкие испытания в прошлом.

- Свыше трех тысяч жителей края сегодня нуждаются в нашей заботе. Мы делаем все, чтобы они чувствовали себя защищенными. Уроки истории, даже самые тяжелые, должны быть выучены, - сказал Михаил Дегтярев.

Всего на Дальнем востоке от репрессий пострадали более 32 тысяч человек. В память о них в Хабаровском крае изданы шесть томов книги-мартиролога «Хотелось бы всех поименно назвать», установлены мемориалы, а также памятные знаки на местах спецпоселений и массовых захоронений.

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