Мокрый снег и зимняя погода ожидаются в Хабаровском крае 2 ноября Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Хабаровский край надвигается циклон, который принесет практически зимнюю погоду. Понедельник 31 октября станет последним теплым днем перед затяжными осадками.

- В Хабаровске 1 ноября ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, 2 ноября будет пасмурно, ожидается мокрый снег, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Уже 3 ноября дождь и снег должны закончиться, но в скором времени в регион придет похолодание. Такие перепады могут привести к гололеду в том числе на автомобильных дорогах. Водителям стоит быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и вовремя менять резину.

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