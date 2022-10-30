Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 октября 2022 1:23

Мокрый снег и зимняя погода ожидаются в Хабаровском крае 2 ноября

Погода резко ухудшится из-за циклона
Марина ГОНЧАРЕНКО
Мокрый снег и зимняя погода ожидаются в Хабаровском крае 2 ноября

Мокрый снег и зимняя погода ожидаются в Хабаровском крае 2 ноября

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Хабаровский край надвигается циклон, который принесет практически зимнюю погоду. Понедельник 31 октября станет последним теплым днем перед затяжными осадками.

- В Хабаровске 1 ноября ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, 2 ноября будет пасмурно, ожидается мокрый снег, - рассказали в ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Уже 3 ноября дождь и снег должны закончиться, но в скором времени в регион придет похолодание. Такие перепады могут привести к гололеду в том числе на автомобильных дорогах. Водителям стоит быть внимательнее, соблюдать скоростной режим и вовремя менять резину.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.