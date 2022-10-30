Старушка из Биробиджана сделала более 40 денежных переводов мошенникам

Старушка из Биробиджана сделала более 40 переводов денег мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

70-летняя жительница Биробиджана попала в руки телефонных мошенников. Неизвестная девушка позвонила пенсионерке, представившись сотрудницей банка. Лже-банкирша сказала, что со счета женщины сняли все деньги, и есть только один способ остановить передачу средств.

Мошенница вызвала и оплатила пожилой женщине таки до банка. Там она давала инструкции по телефону. Пенсионерка сняла все деньги со счета общей суммой 640 тысяч рублей.

- После возвращения домой им позвонил другой мошенник, представившийся сотрудником полиции. Он сказал женщине о необходимости следования инструкциям от «сотрудницы банка», - рассказали в УМВД России по ЕАО.

В десять вечера женщина вместе с мужем доехала до круглосуточного банкомата. Там пара положила все деньги на счет мошенникам. Им потребовалось совершить 43 операции, чтобы отдать все деньги аферистам.

На мошенников завели уголовное дело, в настоящее время их разыскивают.

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