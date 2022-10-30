Платный проезд по «Обходу Хабаровска» запустят 1 ноября

Трасса «Обход Хабаровска» станет платной с 1 ноября Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

Скоростная трасса «Обход Хабаровска» долгое время радовала жителей бесплатным проездом. Пробный режим подошел к концу, теперь автодорога заработает в штатном режиме.

- Планируем запустить 1 ноября платный режим. По интенсивности движения доходило до 14 тысяч автомобилей в сутки. Это вполне нормальная интенсивность, - цитирует издательство ТАСС Георгия Мазунина, первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Трассу для проезда открыли еще 16 июля. С 14 сентября систему оплаты начали тестировать с 13 по 42 километры. Водители получали талоны, но деньги за проезд не брали. Теперь по полученным талонам необходимо будет платить на выезде с дороги. Подробнее о стоимости проезда по «Обходу Хабаровска» читайте в материале «КП» - Хабаровск» по ссылке.

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