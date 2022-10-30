Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
Covid-19 в ХабаровскеВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 октября 2022 4:10

Мэр Хабаровска поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

30 сентября - день автомобилиста
Марина ГОНЧАРЕНКО
Мэр Хабаровска поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Мэр Хабаровска поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником. Он традиционно отмечается в последнее воскресенье октября.

- Этот праздник – прекрасная возможность поблагодарить водителей, диспетчеров, инженеров, сотрудников транспортных предприятий – всех, кто делает нашу жизнь мобильной и комфортной, в круглосуточном режиме осуществляет транспортировку самых разных грузов в любой регион нашей большой страны, - сказал Сергей Кравчук.

Мэр города пожелал работникам и ветеранам успехов, здоровья, счастья и благополучия. Он отметил, как важен труд каждого сотрудника этой сферы. Особую признательность глава Хабаровска выразил ветеранам, чей опыт невозможно переоценить и чей вклад в отрасль необходим для решения важных задач.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.